Cusano l’opposizione | Disagi alla Posta e ritardi sul Bancomat BCC

L’opposizione nel comune di Cusano segnala problemi nei servizi postali e bancari. Secondo un comunicato, ci sono disagi presso l’ufficio postale e ritardi nell’utilizzo del Bancomat di una banca locale. Il gruppo consiliare ha evidenziato queste criticità come motivo di preoccupazione per i cittadini, senza fornire ulteriori dettagli o commenti. La situazione viene presentata come una questione di interesse pubblico, senza indicare eventuali responsabili.

Il gruppo consiliare “Nuova Cusano”, rappresentato dal capogruppo Marino Di Muzio e dai Consiglieri Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, ha presentato al Sindaco di Cusano Mutri una nuova SegnalazioneProposta (n. 38) sulle persistenti criticità dei servizi bancari e sui disagi presso l’Ufficio Postale. Si ricorda che da marzo 2025 sono in corso i lavori del progetto “Polis” presso l’Ufficio Postale di Cusano Mutri, con il conseguente trasferimento temporaneo dei servizi nella struttura mobile. La segnalazione richiama inoltre la precedente n. 34 del 02022026, con la quale erano già state evidenziate le criticità legate alla carenza di servizi bancari e di sportelli ATM sul territorio comunale e i disagi presso la sede mobile.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Cusano, l’opposizione: “Disagi alla Posta e ritardi sul Bancomat BCC” Notizie correlate Cusano Mutri, l’opposizione: “Carenza di servizi bancari e disagi alle Poste”I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo... Cusano, l’opposizione sollecita intervento sul piazzale del campo polivalenteI consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo...