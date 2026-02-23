Cusano l’opposizione sollecita intervento sul piazzale del campo polivalente

I consiglieri comunali di opposizione hanno richiesto interventi urgenti sul piazzale del campo polivalente di Cusano, a causa del dissesto e delle condizioni di sicurezza precarie nell’area parcheggio di contrada Triterno. La richiesta nasce dalla presenza di buche profonde e pavimentazione danneggiata, che mettono a rischio cittadini e utenti. L’amministrazione locale è chiamata a intervenire rapidamente per sistemare la zona e prevenire incidenti. La situazione rimane critica e richiede attenzione immediata.

© Fremondoweb.com - Cusano, l’opposizione sollecita intervento sul piazzale del campo polivalente

I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo – hanno trasmesso al Sindaco di Cusano Mutri la SegnalazioneProposta n. 35 del 20022026, reiterando la richiesta di intervento sul piazzale antistante il campo polivalente coperto di contrada Triterno. Già oggetto di precedente segnalazione nell’ottobre 2025, l’area continua a presentare condizioni di dissesto che, nei giorni di pioggia, determinano ristagni d’acqua e criticità per gli utenti. Sportivi e famiglie, soprattutto nelle ore serali, sono costretti a muoversi tra pozze d’acqua, con rischio di cadute aggravato dall’assenza di illuminazione. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com Nuova Cusano, dissesto piazzale campo polivalente: ulteriore segnalazione al SindacoI consiglieri di Nuova Cusano hanno segnalato al Sindaco un dissesto nel piazzale del campo polivalente, causato da lavori eseguiti senza adeguate verifiche. Cusano, l’opposizione sollecita interventi urgenti sulla SP76 per la sicurezza stradaleIl gruppo consiliare Nuova Cusano sollecita interventi urgenti sulla SP76 per migliorare la sicurezza stradale, evidenziando rischi per studenti, cittadini e attività commerciali tra scuole e chiese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Pago Veiano, scontro tra maggioranza e opposizione. Cusano Mutri, piazzale antistante campo polivalente: da opposizione nuova segnalazione a sindacoI consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo – hanno trasmesso al Sindaco di Cusano Mutri la Seg ... ntr24.tv Radio Cusano Campus. . “L’eventuale vittoria del Referendum la Meloni la porterà nella prossima finanziaria” L’analisi di Marco Mancini, nel corso di “Urto” con Giulio Cavalli, sulla comunicazione fatta in vista del referendum da maggioranza e opposizione. #r - facebook.com facebook