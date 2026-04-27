Il Cus rugby Pisa ha superato il Benacum Rugby con il risultato di 20-14 nella partita disputata il 26 aprile, qualificandosi così per le semifinali dei playoff nazionali UISP 2026. La sfida si è svolta in una giornata caratterizzata da un'intensa battaglia sportiva tra le due squadre, con il punteggio che si è mantenuto in equilibrio fino alla fine del match. Questa vittoria consente alla squadra pisana di avanzare nella fase successiva del torneo.

Pisa, 27 aprile 2026 - Il Cus rugby Pisa ha conquistato l’accesso alle semifinali dei playoff nazionali UISP 2026 battendo il Benacum Rugby, formazione della provincia di Brescia, con il punteggio di 20-14 nella partita giocata il 26 aprile. La squadra pisana si è imposta grazie a una meta trasformata e due calci piazzati nel primo tempo, a cui si è aggiunta una meta trasformata nella ripresa. Il risultato finale ha permesso al Cus Pisa di superare il turno e proseguire il proprio percorso nei playoff. Con questo successo, il Cus Rugby Pisa accede alle semifinali, che si disputeranno contro il Rondoni Rugby ASD con formula di andata e ritorno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cus rugby Pisa in semifinale: battuto Benacum 20-14

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