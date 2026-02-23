Il tricolore sventola sul Cus Pisa | le Under 14 di hockey sono campioni d' Italia indoor

Il tricolore sventola sul Cus Pisa perché le Under 14 di hockey indoor hanno conquistato il titolo italiano, grazie a una stagione senza sconfitte. La squadra ha segnato 63 reti e ne ha subite appena 8, dominando ogni partita. La vittoria arriva dopo un percorso intenso, durante il quale hanno mostrato grande determinazione e abilità sul campo. La conquista dello scudetto rappresenta un risultato importante per il settore giovanile del club.

Le gialloblu dominano la semifinale e ribaltano il Bondeno in finale (6-3), a chiusura di una stagione perfetta senza sconfitte La squadra Allieve (under 14) del Cus Pisa torna a vincere uno scudetto e lo ha fatto nell'Hockey Indoor, dove ha letteralmente dominato tutto il campionato: nessuna sconfitta tra fase eliminatoria e fase finale, 63 reti realizzate e solo 8 subite. Dopo aver battuto nel girone le squadre liguri di Genova e Savona, il Cus Pisa si è presentato alle finali nazionali a Celano (AQ) dello scorso 22 febbraio con l'obiettivo di conquistare un podio. La formula era quella di una semifinale secca e, in caso di vittoria, della finalissima.