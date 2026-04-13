Rugby | successo contro il Lodi per il Cus Pisa

Lo scorso sabato, il campo 'Valerio Scacciati' del Cus Pisa è stato teatro di una partita di rugby tra la squadra locale e il Lodi. La gara si è conclusa con una vittoria del Cus Pisa, che ha ottenuto un risultato positivo davanti al proprio pubblico. La partita si è svolta senza incidenti e ha visto i giocatori impegnati in una sfida combattuta.

Lo scorso sabato (11 aprile) il Campo 'Valerio Scacciati' del CUS Pisa si è trasformato in un piccolo fortino. Sul terreno di gioco infatti, il CUS Pisa Rugby ha affrontato il Barbarossa Lodi Rugby negli ottavi di finale dei playoff del Campionato Nazionale Rugby UISP. La sfida è terminata con un.🔗 Leggi su Pisatoday.it Rugby. Banca Centro Cus Siena Rugby sconfitta in trasferta. Nienta da fare contro il Gubbio, secondo in classificaTrasferta amara per il Banca Centro Cus Siena Rugby, sconfitto per 33-10 sul campo del Rugby Gubbio al termine di una gara complicata, segnata da... Basket, un super Giannelli trascina il CUS Pisa al successo su Pescia, in DR1Pisa, 24 febbraio 2026 – Quarto successo in cinque gare per coach Martini, che guida il CUS Pisa Cosmocare all’aggancio di Legends Carrara e...