Curling | trionfo azzurro in Svizzera l’Italia travolge la Germania

A Ginevra, durante i Mondiali di curling, la squadra italiana ha ottenuto una vittoria per 10-7 contro la Germania. I giocatori hanno portato a casa il terzo risultato positivo consecutivo nel Gruppo B, consolidando una serie di successi nel torneo. La partita si è svolta in modo molto combattuto, con l’Italia che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.

? Cosa sapere Mosaner e Constantini battono la Germania 10-7 ai Mondiali di curling a Ginevra.. Il trionfo azzurro porta il duo a tre vittorie su tre nel Gruppo B.. A Ginevra, la coppia composta da Amos Mosaner e Stefania Constantini ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Germania per 10-7, mantenendo il punteggio pieno di tre vittorie su tre ai Mondiali di doppio misto. Il percorso dell’Italia nel torneo intercontinentale prosegue senza ostacoli, confermando la solidità tecnica raggiunta dal duo azzurro negli ultimi mesi. Dopo aver superato l’Ungheria nella fase iniziale, Mosaner e Constantini hanno affrontato la sfida contro la formazione tedesca composta da Sixten Totzek e Kim Sutor, imponendosi con una prestazione caratterizzata da una gestione magistrale delle fasi cruciali della gara.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Curling: trionfo azzurro in Svizzera, l’Italia travolge la Germania Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Germania 2-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: vantaggio azzurro a metà partita! Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 2-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end