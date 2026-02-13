LIVE Italia-Germania 2-1 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | vantaggio azzurro a metà partita!

L’Italia ha vinto contro la Germania con un punteggio di 2-1, grazie a una buona strategia nel curling maschile alle Olimpiadi. La partita, segnata da alcune giocate decisive, si è svolta oggi pomeriggio e ha visto gli azzurri mettere pressione agli avversari fin dai primi end. A metà gara, l’Italia era in vantaggio di un punto, grazie a un colpo preciso che ha cambiato il ritmo del match.

SESTO END 20.21 Punto preso con il colpo preciso di Mosaner! L'Italia si riportà in vantaggio, ma l'hammer passa ai tedeschi adesso. 20.20 Muskatewitz piazza un draw al centro della casa forzando un end da un punto singolo per l'Italia. 20.19 Nooo! Retornaz cerca una doppia difficilissima che per un pelo non gli riesce! Il punto rimane tedesco! 20.18 Che colpo di Muskatewitz! Bocciata perfetta sul sasso italiano e due punti che al momento sono dei tedeschi! Difficile ottenere due punti da questo end, ma anche la mano nulla.