LIVE Italia-Svizzera 2-2 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | punto azzurro nel quarto end

Finisce con un pareggio la partita tra Italia e Svizzera nel curling femminile alle Olimpiadi. Le azzurre conquistano un punto nel quarto end, ma non riescono a superare le avversarie e il risultato rimane 2-2. La gara è stata combattuta fino all’ultimo lancio, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo per portare a casa la vittoria. Ora si attende il prossimo turno, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni aggiornamento.

10.07: Bocciata sulle guardie non perfetta delle svizzere che riescono comunque a tenere la stone a punto dopo 8 tiri 10.04: Stone svizzera a punto dopo 5 tiri del quinto end ma c'è una stone azzurra attaccata a quella svizzera 9.59: L'Italia è costretta a prendersi il punto con la bocciata precisa di Constantini e pareggia dopo 4 end: 2-2 9.55: Imprecisa Mathis che mette nelle condizioni le azzurre di dover per fora fare il punto 9.49: Stone azzurra a punto, ma con una stone svizzera nella casa, dopo 8 tiri del quarto end

