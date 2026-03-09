L’Italia del misto doppio di curling conclude la giornata alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con una vittoria contro la Gran Bretagna, conquistata all’extra end. La partita si è svolta nel rispetto delle regole e ha visto i giocatori italiani ottenere il successo decisivo. La squadra italiana si prepara ora alle prossime sfide in questa competizione.

Va in archivio una giornata positiva per l’Italia del curling, attualmente impegnata alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il bel successo di questa mattina della squadra mista contro la Slovacchia, Orietta Berto e Paolo Ioriatti hanno vinto la partita con Gran Bretagna in occasione dell’ultima sessione del Round Robin valido per il torneo di doppio misto. Un match molto positivo nelle battute iniziali, complice un primo end di alto profilo dove i nostri ragazzi hanno marcato quattro punti sfruttando il possesso del martello rubando poi una mano da uno in quello successivo. La risposta degli avversari non è tardata ad arrivare: al... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling: l’Italia del misto doppio saluta le Paralimpiadi con una vittoria. Gran Bretagna battuta all’extra end

