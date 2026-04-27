cure gratis agli ustionati di crans

Un nuovo provvedimento mira a garantire cure gratuite alle persone con gravi ustioni a Crans, poiché attualmente il Servizio sanitario nazionale non copre i trattamenti per queste vittime. È in fase di approvazione una risoluzione che intende colmare questa lacuna, assicurando assistenza senza oneri finanziari per i pazienti. La proposta arriva in risposta alle difficoltà riscontrate da chi si trova a dover affrontare lesioni gravi.

Il Servizio sanitario italiano non copre i trattamenti alle vittime di gravi bruciature. Pronta una risoluzione per colmare la lacuna. Giorgio Mulè: «Tutela piena e immediata». La burocrazia schiaccia ogni senso di umanità, nella tragedia di Crans-Montana ridotta oggi a triste vicenda contabile. La Svizzera continua a sbatterci in faccia le fatture da pagare per le cure mediche prestate a quattro italiani rimasti ustionati nel rogo del Constellation: 108.000 euro, per qualche ora di ricovero. Una cifra destinata a salire vertiginosamente, quando arriverà il grosso delle fatture svizzere riguardanti gli altri ricoveri, fatture delle quali nessuno conosce l’importo.🔗 Leggi su Laverita.info

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