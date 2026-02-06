I miei capelli finiti in dono agli ustionati di Crans

Un gesto semplice, ma carico di significato. Qualche giorno fa, una donna ha deciso di donare i suoi capelli agli ustionati di Crans. Con un gesto deciso, ha preso le forbici e ha tagliato una treccia, che subito si è staccata dal capo. Ora, quei capelli sono tra le mani di chi sta affrontando le ferite di ustioni e spera che possa portare un po’ di conforto e solidarietà.

Zac. Il rumore secco delle forbici spezza l'aria. La treccia si stacca netta dal capo ma resta lì, tra le mani. Non cade a terra. Non è uno scarto. È un dono. Un dono legato all' incendio di Crans-Montana, destinato a diventare una parrucca in capelli naturali per le persone ustionate. A compiere un gesto tanto semplice quanto denso di umanità e senso di fratellanza è Martina Perlini, 31 anni, fanese. Figlia unica, lavora nella pescheria Conad del Flaminio insieme al padre, che ne è il titolare. L'altro giorno Martina è entrata da Life Parrucchieri con un'idea chiara e semplice: tagliare e donare i suoi capelli.

