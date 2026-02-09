Linda si taglia i capelli e li dona agli ustionati di Crans-Montana Gesto semplice che racchiude un enorme valore

Linda si è tagliata i capelli e li ha donati agli ustionati di Crans-Montana. Un gesto semplice, ma che nasconde un grande significato. La donna di Ozzano dell’Emilia ha deciso di compiere questa scelta per aiutare chi lotta contro le ustioni, dimostrando come un gesto quotidiano possa portare conforto e speranza.

Ozzano dell'Emilia (Bologna), 9 febbraio 2026 – Ci sono storie che non possono non emozionare e che tanto dovrebbero insegnare. Tra queste c'è quella di Linda, una 11enne che vive a Ozzano con la famiglia, che ha voluto donare i suoi lunghi capelli per gli ustionati di Crans-Montana. A raccontare questa scelta esemplare mamma Milena: "Linda è sempre stata gelosissima dei suoi capelli, ma appena ha saputo dell'iniziativa di raccolta per la creazione di parrucche destinate a Crans, mi ha chiesto di misurarglieli e poi ha espresso il desiderio di donarli. Più volte le ho chiesto se fosse veramente sicura".

