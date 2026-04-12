Dopo i sessant'anni, è importante monitorare la funzione renale attraverso alcuni esami specifici. I reni, che assomigliano a due fagioli, svolgono un ruolo fondamentale nell’equilibrio del corpo. La valutazione della loro funzionalità permette di individuare eventuali problemi in modo tempestivo. I test più comuni includono la misurazione della creatinina nel sangue e dell’urea, oltre alla stima del filtrato glomerulare.

Dalla forma singolare, che ricorda un fagiolo, i reni sono due organi indispensabili per l’equilibrio dell’organismo. Il loro ruolo è quello di depurare il sangue così da eliminare scorie, tossine, acqua in eccesso e farmaci semplicemente attraverso la minzione e l’urina. Contribuiscono a regolare i livelli di elettroliti nel corpo, inoltre aiutano a produrre gli ormoni, regolare la pressione e il pH del sangue. Anche loro, come il resto dell’organismo, vanno incontro a un naturale e fisiologico processo di invecchiamento. Subendo una riduzione della loro massa e, per questo, anche delle funzionalità consuete. Questa condizione aumenta il rischio di sviluppare una serie di problematiche come l’ insufficienza renale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Funzione renale dopo i 60 anni: quali esami controllare e valori normali

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