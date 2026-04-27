Un nuovo test chiamato Cuore è stato sviluppato per ridurre gli interventi inutili sugli anziani affetti da stenosi aortica. Attualmente, circa il 15% dei pazienti che si sottopongono a una sostituzione microinvasiva della valvola non sopravvive oltre un anno dall’operazione. La tecnologia mira a individuare con maggiore precisione chi può beneficiare dell’intervento e chi, invece, potrebbe essere a rischio.

Da due studi italiani emerge un metodo per identificare i pazienti con malattie del cuore più fragili dopo l’intervento. Il 15% dei pazienti affetti da stenosi aortica che si sottopone a un intervento microinvasivo di sostituzione della valvola non sopravvive a un anno dall’operazione. A orientare la decisione di procedere o meno con l’intervento al cuore, finora, erano età e numero di patologie presenti. I ricercatori hanno quindi sottoposto 562 pazienti – con indicazione di transcatheter aortic valve replacement (Tavr) ed età media di 83 anni – a una valutazione geriatrica multidimensionale per quantificare fragilità, autonomia nelle attività quotidiane di base, stato nutrizionale, funzione cognitiva, presenza di più patologie e disabilità.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuore, il nuovo test che evita interventi inutili negli anziani

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