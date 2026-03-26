Dargen D’Amico e il nuovo album contro gli stimoli inutili | Desideriamo più di ciò che abbiamo bisogno Felicità significa ridurre il superfluo

Il rapper italiano ha annunciato il suo nuovo album, che affronta il tema degli stimoli inutili e del desiderio di più di ciò che si necessita. Durante un’intervista, ha spiegato che il titolo sarebbe potuto essere

Milano, 26 marzo 2026 – “Avrei potuto chiamarlo ‘L’essenziale’, ma quel titolo se l’era già preso Mengoni .”. Così Dargen D’Amico ha scelto di battezzare la sua nuova fatica discografica “ Doppia mozzarella ” che presenta ai fans milanesi domani pomeriggio, 27 marzo - alle 17:30 - con un instore alla Mondadori di Piazza Duomo. “Ho utilizzato la metafora della ‘doppia mozzarella’ per descrivere il bombardamento continuo di stimoli a cui siamo esposti, capace di spingerci a desiderare sempre di più, andando ben oltre i nostri reali bisogni”. Quanto c’è del pezzo di Sanremo in quest’ultimo album? “Il conflitto uomo-macchina di ‘Ai ai’ attraversa tutto il disco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dargen D’Amico e il nuovo album contro gli stimoli inutili: “Desideriamo più di ciò che abbiamo bisogno. Felicità significa ridurre il superfluo” Articoli correlati “Doppia mozzarella” il nuovo album di Dargen D’Amico“DOPPIA MOZZARELLA”: il nuovo album di DARGEN D’AMICO disponibile ora in preordine. Dargen D’Amico annuncia “Doppia Mozzarella”, il nuovo albumDargen D’Amico doppia mozzarella albumEsce il 27 marzo “Doppia Mozzarella”, il nuovo album di Dargen D’Amico con il brano sanremese “AI AI”. Tutto quello che riguarda Dargen D'Amico e il nuovo album contro... Temi più discussi: Splendida Cornice 2025/26 - Dargen D'Amico: Leggevo i giornali nei bar di periferia - 19/03/2026 - Video; Dargen D’Amico a Bologna con l’instore tour di Doppia Mozzarella; Dargen D’Amico: Il mio album contro l’abbondanza inutile; Dargen D’Amico: in arrivo il nuovo album il 27 marzo. Dargen D’Amico e il nuovo album contro gli stimoli inutili: Desideriamo più di ciò che abbiamo bisogno. Felicità significa ridurre il superfluoIl rapper presenta la fatica discografica Doppia mozzarella, domani 27 marzo (ore 17.30) alla Mondadori Duomo: Uso la metafora per descrivere il bombardamento di input a cui siamo esposti ... ilgiorno.it Dargen D'Amico, esce il nuovo album Doppia mozzarellaEsce il 27 marzo Doppia Mozzarella, il nuovo album di Dargen D'Amico. Il nuovo progetto discografico contiene anche il brano AI AI, con cui l'artista ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo. ( ... ansa.it #Sanremo2026 - Cover - 9° posto - Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso - "Su di noi" (1980) Siamo alla canzone nona classificata per la serata cover al Festival di Sanremo 2026, ed eccoci a Dargen D'Amico, che si è fatto affiancare da Pupo e da Fabri facebook Dargen D’Amico: “Il mio album contro l’abbondanza inutile” x.com