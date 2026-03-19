In Giappone, un recente studio evidenzia come un numero elevato di anziani utilizzi la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, superando le percentuali riscontrate in Europa e negli Stati Uniti. Questa abitudine coinvolge persone di età avanzata, che preferiscono spostarsi in modo attivo e sostenibile. I dati fotografano un quadro chiaro delle pratiche di mobilità tra la popolazione anziana nel paese.

In Giappone, molti anziani utilizzano la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, molto più che in Europa o negli Stati Uniti. Studi precedenti avevano già suggerito che pedalare favorisce uno stile di vita più attivo e sociale, ma fino a oggi mancavano dati a lungo termine specifici per il Paese del Sol Levante. Per approfondire, i ricercatori hanno monitorato gli anziani di due aree principali del Giappone, esaminando le loro abitudini ciclistiche nel 2013. Hanno seguito i partecipanti per dieci anni, fino al 2023, valutando chi ha richiesto assistenza a lungo termine o è deceduto. Inoltre, hanno analizzato i cambiamenti nelle abitudini ciclistiche tra il 2013 e il 2017, distinguendo chi non pedalava, chi ha iniziato, chi ha interrotto e chi ha continuato a pedalare, per confrontare i risultati di salute. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Giappone, lo studio che dimostra i benefici dell’attività negli anziani

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