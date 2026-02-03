Si aggira in piazza delle Vettovaglie per spacciare hashish | arrestato

La polizia ha arrestato un uomo che si aggirava in piazza delle Vettovaglie, sospettato di spacciare hashish. I controlli nel centro storico continuano senza sosta per fermare la diffusione di droga.

Proseguono i controlli per il contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nel cuore del centro storico. Nella serata di domenica 1 febbraio i carabinieri della Stazione di San Piero a Grado hanno arrestato un cittadino straniero di 24 anni, colto in flagranza di reato per detenzione ai.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Nella centralissima piazza delle Vettovaglie, un giovane è stato rapinato con un coltello.

Un giovane di 20 anni è stato arrestato nelle ore serali dopo essere stato sorpreso a spacciare hashish in strada.

