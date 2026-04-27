Cruz Beckham tende la mano al fratello Brooklyn e pubblica una vecchia foto d’infanzia | Spero in una riconciliazione

Cruz Beckham ha condiviso sui social una vecchia foto d’infanzia con il fratello Brooklyn, accompagnandola con un messaggio di speranza per una riconciliazione. Sono passati quattro anni dall’ultimo matrimonio di Brooklyn, avvenuto con Nicola Peltz, evento che ha segnato un cambiamento nei rapporti familiari. Da allora, si sono susseguite tensioni che hanno portato alla rottura definitiva tra alcuni membri della famiglia.

Sono trascorsi quattro anni dalle nozze tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, evento che sembra aver segnato l’inizio delle tensioni all’interno della famiglia fino alla rottura definitiva. Mentre Brooklyn ha assunto la sua posizione netta e vicina alla moglie, i fratelli e i genitori tentato un riavvicinamento, anche attraverso i social. Recentemente, il fratello Cruz ha condiviso sui social media uno scatto nostalgico della loro infanzia. Nella foto pubblicata questa settimana, Cruz appare insieme a Brooklyn e Romeo, tutti e tre ritratti con indosso camicie bianche coordinate. La situazione in famiglia sembra ancora in alto mare, prima del compleanno di Brooklyn, il 4 marzo scorso, i paparazzi hanno incontrato Cruz e gli hanno chiesto se ci sarebbe stata una riconciliazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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