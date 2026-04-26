Cruz Beckham ha condiviso una foto con suo fratello maggiore, Brooklyn, nonostante siano stati notati come non si seguano più sui social media. La scena ha attirato l'attenzione di chi segue le vicende della famiglia, lasciando aperta la domanda sulle reali intenzioni dietro quel gesto. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata e il motivo di questa scelta rimane sconosciuto. La situazione ha sollevato discussioni tra i commentatori online.

Questa settimana, Cruz Beckham ha pubblicato nelle Storie Instagram una foto di quando era piccolo, che lo ritrae insieme a Brooklyn e Romeo. I tre bambini, seduti su degli scalini e coordinati con delle camice bianche a maniche corte, poggiano le spalle uno sulle mani dell'altro e sorridono spensierati all'obiettivo. Una foto senza didascalia, ma con un significato piuttosto esplicito: una volta, la famiglia Beckham era unita e felice. E adesso? L'allontanamento di Beckham dai genitori, Victoria e David, e dal resto dei suoi fratelli sembra duraturo, se non definitivo. Se da un lato Brooklyn, che vive negli Stati Uniti...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cruz Beckham pubblica una foto con Brooklyn, nonostante lui e il fratello non si seguano più sui social

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