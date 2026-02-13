Cruz Beckham ha pubblicato una serie di foto su Instagram con suo fratello Brooklyn, perché vuole mostrare che la famiglia è ancora unita. La scelta di condividere immagini in cui tutti sono insieme, anche con Nicola Peltz, sembra un tentativo di riavvicinamento dopo le tensioni recenti. La mossa del più giovane dei Beckham arriva in un momento di crisi tra i fratelli, e potrebbe essere il primo passo verso una riconciliazione.

Le foto di Cruz insieme a Brooklyn Nessuna caption, solo una colonna sonora, The River of Dreams di Billy Joel, e una serie di foto recenti e passate in cui appare anche Brooklyn. La prima immagine vede Cruz, Brooklyn e Romeo da bambini, in uno scatto in bianco e nero in cui appaiono tutti e tre con i capelli rasati corti e i sorrisi privi di qualche dente da latte, così simili tra loro da rendere difficile distinguerli. In un'altra foto più recente, i tre fratelli appaiono anche in compagnia di Harper, mentre indossano delle tute anti-api e passeggiano accanto ad alcune arnie. Alle immagini vintage, Cruz ne affianca altre recenti, in cui appare in compagnia di amici e membri della sua band, The Breakerz, oltre alla fidanzata e musicista Jackie Apostel. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cruz Beckham pubblica una foto con Brooklyn: è forse il primo segnale di pace?

Approfondimenti su cruz beckham

Le tensioni tra Brooklyn Beckham e i genitori sembrano arrivare a un punto di svolta.

La relazione tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori, David e Victoria Beckham, si è evoluta in una separazione ufficiale, con comunicazioni affidate agli avvocati.

Ultime notizie su cruz beckham

Argomenti discussi: Cruz Beckham sorprende con l’ultima mossa tra le ricadute pubbliche di Brooklyn mentre Victoria risponde; Victoria Beckham e la tensione familiare: Cruz canta con le Spice Girls!; Brooklyn Beckham cancella il tatuaggio per il papà sul braccio; Cruz Beckham condivide una foto sentimentale di Brooklyn dopo un brutale attacco al fratello separato.

Cruz Beckham spera nella riconciliazione con Brooklyn (e lancia un segnale di pace)Cruz Beckham pubblica foto d’infanzia con Brooklyn su Instagram e, secondo fonti vicine alla famiglia, spera in una riconciliazione ... grazia.it

Romeo Beckham si tatua la parola «famiglia» mentre le posizioni nella lite con il fratello si fanno sempre più chiareSembra che la famiglia Beckham litighi… a colpi di tatuaggi. . Nel frattempo sembra infatti che Brooklyn abbia cancellato tutti i tattoo dedicati a David, Victoria e ai fratelli ... vanityfair.it

Ritrovo iconico per le Spice Girls (questa volta senza Mel B, proprio come al compleanno di Emma Bunton) Cruz Beckham ha fatto impazzire il web condividendo un video in cui, chitarra alla mano, accompagna mamma Victoria insieme a Emma Bunton, Geri - facebook.com facebook

Spice Girls, nostalgia anni ’90: cantano “Viva Forever” nel video di Cruz Beckham. Reunion in arrivo x.com