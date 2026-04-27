In Italia, il numero di nascite continua a diminuire, raggiungendo nel 2025 una media di 1,14 figli per donna. Questa tendenza ha portato alla proposta di analizzare i cognomi storici che potrebbero scomparire, con tredici di essi identificati da MyHeritage come a rischio di estinzione. La diminuzione delle nascite rappresenta una delle cause principali di questa evoluzione demografica.

? Cosa sapere In Italia il tasso di natalità scende a 1,14 figli per donna nel 2025.. Il calo demografico minaccia l'estinzione di tredici cognomi storici identificati da MyHeritage.. Nel 2025, il tasso di natalità in Italia è sceso a circa 355 mila unità, segnando un calo del 3,9% rispetto all’anno precedente e portando la media di figli per donna a 1,14, contro l’1,18 registrato nel 2024. Questo declino demografico non sta solo riducendo la popolazione attiva, ma sta provocando la progressiva estinzione di specifici patrimoni identitari: i cognomi. Oltre alla contrazione dei nuclei familiari e allo spopolamento delle aree interne, si assiste alla perdita di tracce storiche legate a mestieri antichi, contesti medievali e appartenenze territoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crollo nascite in Italia: ecco i cognomi che rischiano di sparire

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