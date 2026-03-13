La nazionale di baseball che partecipa al World Baseball Classic raccoglie storie di nipoti di italiani con cognomi modificati, ma con un forte senso di orgoglio e appartenenza. Sono uomini che portano con sé radici italiane e un legame alla propria cultura, mentre affrontano sfide nel torneo internazionale. La loro presenza sul palcoscenico mondiale ha attirato l'attenzione e sorpreso molti appassionati.

Per capire questa bizzarra, entusiasmante, Nazionale esplosa all’improvviso sui giornali e nei telegiornali aiuta leggere Philip Roth: “Amavo il Gioco con tutto il mio cuore, non solo per il divertimento che mi dava, ma per la dimensione mitica ed estetica che dava alla vita di un ragazzo cresciuto in America. Specie per quelli che avevano nonni in difficoltà a parlare inglese”. È una nazionale che viene da lì, da una passione entrata in famiglie italiane emigrate negli Stati Uniti, in Canada e in Venezuela nel corso delle generazioni. Nel giorno del Miracle On Ice di cui tanto si è parlato nelle scorse settimane durante il torneo di hockey... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sono i nipoti dei paisà con cognomi storpiati, ma quell'orgoglio... Ecco l'Italia del baseball che sta stupendo il mondo

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