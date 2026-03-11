Due persone sono state portate in tribunale a Napoli per aver picchiato, sequestrato e minacciato di morte due individui coinvolti nella sparizione di un’auto a noleggio. L’auto, un’Audi Rs3 da 80mila euro, era stata affittata da una società per un’operazione fraudolenta. La Procura Distrettuale Antimafia ha presentato le accuse al giudice per l’udienza preliminare.

Sono sotto processo a Napoli per aver picchiato, sequestrato e minacciato di morte due persone che avevano fatto sparire nel nulla una costosa Audi "Rs3" da 80mila euro noleggiata appositamente a una società per mettere a segno una truffa: la Dda di Napoli (pm Sergio Raimondi) ha chiesto al gup Gabriella Ambrosino un totale di 114 anni di carcere per i sei imputati al processo in corso a Napoli. Il pubblico ministero, nel corso dalla sua requisitoria, ha chiesto 20 anni di carcere per Salvatore De Filippo, Giuseppe Ciccarelli, Salvatore Giannetti, Mario Amaro e Antonio Martori; 14 anni di carcere per un altro imputato, Arturo Lama (difeso dagli avvocati Antonio Bucci e Nicola Martino). 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Avevano appena rubato all'interno di un'auto: arrestate due persone ad AronaNella notte di ieri, fra venerdì 2 e sabato 3 gennaio, il personale del nucleo operativo radio mobile della compagnia dei carabinieri di Arona, nel...

Terni, pedinato e fermato a bordo di un auto a noleggio: arrestato 26enne con 31 involucri di cocaina e centinaia di euro in contantiNella scorsa settimana, la Polizia di Stato di Terni ha arrestato un cittadino albanese di 26 anni, per il reato di detenzione di sostanza...

Tutti gli aggiornamenti su Sequestrarono due persone che avevano...

Temi più discussi: Sequestrarono due persone che avevano fatto sparire un'auto a noleggio: rischiano centinaia di anni di carcere; Castellammare, sequestrarono un corriere e gli rapinarono carico di iPhone da 2,5 milioni: quattro arresti; ?Droga e armi clandestine nel Salento, arrestati un uomo e una donna.

Sequestrarono due persone che avevano fatto sparire un'auto a noleggio: rischiano centinaia di anni di carcereSono sotto processo a Napoli per aver picchiato, sequestrato e minacciato di morte due persone che avevano fatto sparire nel nulla una costosa Audi Rs3 da 80mila euro noleggiata appositamente a una ... napolitoday.it

Sequestrarono 86enne e rubarono da cassaforte 25mila euro, arrestatiTravestiti da postini entrarono in casa con la scusa di dover consegnare un pacco postale. Poi legarono con delle fascette di plastica un anziano di 86 anni e portarono via dalla cassaforte 25mila eur ... ansa.it

#CastellammareDiStabia - Sequestrarono un corriere e gli rapinarono un carico di prodotti #Apple da 2,5 milioni: quattro arresti eseguiti dai @_Carabinieri_ ad una banda specializzata. @PaoloFusco2 #Cronaca #Arresti #Carabinieri #Ladri #Banda #Tec x.com

#CastellammareDiStabia - Sequestrarono un corriere e gli rapinarono un carico di prodotti #Apple da 2,5 milioni: quattro arresti eseguiti dai Carabinieri ad una banda specializzata che programmava colpi hi-tech sul territorio nazionale. Paolo Fusco #Cron - facebook.com facebook