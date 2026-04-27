Crolla solaio feriti gravemente tre operai
Durante i lavori di ristrutturazione di un’abitazione al primo piano di un edificio a San Marco Trotti, frazione di San Felice a Cancello, si è verificato il crollo di un solaio. Tre operai sono rimasti feriti gravemente e sono stati soccorsi dai sanitari intervenuti sul posto. La causa dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.
Incidente durante i lavori di ristrutturazione di un'abitazione posta al primo piano di un edificio di via Cantariello, a San Marco Trotti frazione di San Felice a Cancello. Tre operai, originari di Acerra che stavano eseguendo i lavori, sono stati travolti dalle macerie. Soccorsi dai vigili del.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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