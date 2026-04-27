Crolla solaio feriti gravemente tre operai

Durante i lavori di ristrutturazione di un’abitazione al primo piano di un edificio a San Marco Trotti, frazione di San Felice a Cancello, si è verificato il crollo di un solaio. Tre operai sono rimasti feriti gravemente e sono stati soccorsi dai sanitari intervenuti sul posto. La causa dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.