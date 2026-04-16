Oggi al Lido di Venezia, poco prima delle 11, un solaio è crollato facendo precipitare alcuni operai da un'altezza di circa cinque metri. L'incidente si è verificato in Riviera San Nicolò e ha coinvolto un gruppo di lavoratori. Sul posto sono intervenute le autorità e i soccorsi, che hanno prestato assistenza a quattro feriti e hanno evacuato cinque persone.

LIDO DI VENEZIA - Il crollo di un solaio ha fatto precipitare un gruppo di operai poco prima delle 11 di oggi, giovedì 16 aprile, in Riviera San Nicolò, al Lido di Venezia. Il primo bilancio è di 4 feriti, mentre 5 lavoratori sono stati evacuati dalla struttura dismessa in fase di riqualificazione. I soccorsi Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Venezia Lido dei vigili del fuoco con il supporto dell’Autopompa Lagunare dalla sede di Dorsoduro. I vigili del fuoco hanno soccorso i quattro operai precipitati al piano terra da un’altezza di circa 5 metri: gli stessi sono stati stabilizzati e affidati al personale sanitario del Suem 118.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Crolla un solaio, gruppo di operai precipita da un'altezza di 5 metri: 4 feriti, 5 evacuati

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