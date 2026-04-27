Crolla solaio durante i lavori tre feriti | uno è grave sotto le macerie

Nel Casertano, un solaio di una palazzina in fase di ristrutturazione è crollato, provocando il ferimento di tre uomini. Uno di loro si trova in condizioni gravi e sono stati chiamati i soccorsi. L’incidente si è verificato a San Felice a Cancello e sono ancora in corso le operazioni di soccorso e verifica sulla dinamica dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nel Casertano, dove un solaio è crollato all’interno di una palazzina in ristrutturazione a San Felice a Cancello, provocando il ferimento di tre uomini, uno dei quali in gravi condizioni. L’incidente si è verificato mentre, secondo una prima ricostruzione, i tre stavano effettuando lavori all’interno dell’edificio quando improvvisamente il solaio ha ceduto, travolgendoli. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, con squadre provenienti dai distaccamenti di Aversa e Marcianise. Due uomini sono stati soccorsi subito e affidati alle cure dei sanitari, che li hanno trasportati in ospedale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Crolla solaio durante i lavori, tre feriti: uno è grave sotto le macerie Notizie correlate San Felice a Cancello, crolla balcone durante lavori: tre operai sotto le macerie, uno è graveGrave incidente nella mattinata di oggi a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Crolla solaio di una palazzina a San Felice a Cancello, tre operai feriti: uno di loro estratto dalle macerieSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, durante tutta la mattinata di oggi, sono stati impegnati a soccorrere i tre operai feriti, che... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crolla solaio di un appartamento: grande spavento per tre persone all'interno; Lido di Venezia, gruppo di operai precipita da un'altezza di cinque metri; Crollo all'ex caserma Pepe del Lido di Venezia: all'ospedale 4 lavoratori dopo una caduta da cinque metri; Crolla il solaio dell’ex caserma Pepe di Venezia: tra i feriti anche un tecnico abruzzese. Crolla solaio durante ristrutturazione, tre operai feritiUno dei lavoratori è rimasto incastrato sotto la lastra di cemento: decisivo l'intervento dei Vigili del fuoco ... rainews.it Crolla solaio durante i lavori: tre operai travolti dalle macerieTre operai, tutti originari di Acerra, sono stati travolti dal cedimento e sono rimasti intrappolati sotto le macerie. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i Vigili del Fuoco del ... casertace.net Crolla solaio di una palazzina a San Felice a Cancello - facebook.com facebook