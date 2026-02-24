Esplosione in una palazzina di 3 piani crolla l' intera struttura | un morto e 3 feriti estratti dalle macerie

Un’esplosione ha causato il crollo di una palazzina di tre piani a Prun, frazione di Negrar, provocando un morto e tre feriti. La deflagrazione si è verificata nel pomeriggio di martedì 24 febbraio, sorprendendo i residenti e lasciando le forze di soccorso impegnate nelle operazioni di salvataggio. Le cause dell’incidente restano da chiarire, mentre i vigili del fuoco continuano a cercare eventuali persone intrappolate tra le macerie.

NEGRAR (VERONA) - Un'esplosione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in una palazzina a Prun, frazione del comune di Negrar, nel Veronese. Drammatico il bilancio della deflagrazione: un morto e tre persone ferite estratte dalla macerie. La palazzina interessata dall'esplosione è sviluppata su tre piani più una zona mansardata, nella frazione di Prun e non a Fane, come inizialmente appreso. La deflagrazione ha investito il primo piano, facendo crollare l'intera struttura che è collassata. Un morto e 3 persone ferite estratte dalle macerie Una vittima è stata estratta dalle macerie della palazzina di Prun. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Esplosione in una palazzina di 3 piani, crolla l'intera struttura: 3 feriti estratti dalle macerie, si cerca una quarta personaUn'esplosione in una palazzina di tre piani a Prun, frazione di Negrar, ha causato il crollo totale dell’edificio.

Esplosione in una palazzina di 3 piani, crolla l'intera struttura: coinvolte diverse persone, si cercano sotto le macerieUn’esplosione in una palazzina di tre piani ha causato il crollo totale dell’edificio, coinvolgendo diverse persone sotto le macerie.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Esplosione in una palazzina a Corteno Golgi: muore 54enne; Prima il boato e poi l'onda d'urto, fortissima esplosione in una palazzina in paese: morto un uomo; Esplosione in una palazzina a Catanzaro, le voci dei soccorritori nel VIDEO della Questura · LaC News24; Esplosione in una palazzina, tre persone salvate: il video della Questura racconta l’intervento.

Esplosione in una palazzina di 3 piani, crolla l'intera struttura: 3 feriti estratti dalle macerie, si cerca una quarta personaNEGRAR (VERONA) - Un'esplosione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in una palazzina a Prun, frazione del comune di Negrar, nel Veronese. ilgazzettino.it

Verona, esplosione in una palazzina: crolla l'intero edificio, etratte tre persone ferite. «Scoppio da bombola di gas»Esplosione in una palazzina di 3 piani a Negrar, in provincia di Verona, che ha causato il crollo della struttura. Sono intervenuti i vigili del ... msn.com

Esplosione in una palazzina di 3 piani, crolla l'intera struttura: coinvolte diverse persone, si cercano sotto le macerie - facebook.com facebook

Esplosione in una palazzina a Corteno Golgi: muore 55enne x.com