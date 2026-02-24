Esplosione in una palazzina di 3 piani crolla l' intera struttura | 3 feriti estratti dalle macerie si cerca una quarta persona

Un'esplosione in una palazzina di tre piani a Prun, frazione di Negrar, ha causato il crollo totale dell’edificio. La causa sembra essere un problema tecnico, che ha provocato ferite a tre persone rimaste sotto le macerie. I soccorritori stanno cercando una quarta persona ancora dispersa. I vigili del fuoco lavorano senza sosta per estrarre eventuali sopravvissuti tra le macerie. La situazione rimane critica e ancora da chiarire.

NEGRAR (VERONA) - Un'esplosione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in una palazzina a Prun, frazione del comune di Negrar, nel Veronese. La palazzina interessata dall'esplosione è sviluppata su tre piani più una zona mansardata, nella frazione di Prun e non a Fane, come inizialmente appreso. La deflagrazione ha investito il primo piano, facendo crollare l'intera struttura che è collassata. In quella palazzina risultano risiedere quattro persone, ma ancora non è certo se si trovassero in casa al momento dell'esplosione. I vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie con il personale Usar (Urban Search And Rescue) specializzato nel soccorso in macerie, esplosioni, crolli. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

