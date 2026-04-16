Crolla un solaio all' ex caserma Pepe gruppo di operai precipita da un' altezza di 5 metri | 4 feriti 5 evacuati

Quattro operai sono rimasti feriti e altri cinque sono stati evacuati a seguito del crollo di un solaio avvenuto poco prima delle undici di questa mattina all'ex caserma Pepe, in Riviera San. Un gruppo di lavoratori che si trovava all’interno della struttura è precipitato da un’altezza di circa cinque metri. La zona è stata messa in sicurezza e sul posto sono intervenuti i soccorritori.

LIDO DI VENEZIA - Il crollo di un solaio ha fatto precipitare un gruppo di operai poco prima delle 11 di oggi, giovedì 16 aprile, all’ex caserma Pepe, in Riviera San Nicolò al Lido di Venezia. Il primo bilancio dell'incidente sul lavoro è di 4 feriti, mentre 5 lavoratori sono stati evacuati dalla struttura dismessa in fase di riqualificazione. I soccorsi Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Venezia Lido dei vigili del fuoco con il supporto dell’Autopompa lagunare dalla sede di Dorsoduro. I vigili del fuoco hanno soccorso i quattro operai precipitati al piano terra da un’altezza di circa 5 metri: gli stessi sono stati stabilizzati e affidati al personale sanitario del Suem 118.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Crolla un solaio all'ex caserma Pepe, gruppo di operai precipita da un'altezza di 5 metri: 4 feriti, 5 evacuati Notizie correlate Crolla un solaio, gruppo di operai precipita da un'altezza di 5 metri: 4 feriti, 5 evacuatiLIDO DI VENEZIA - Il crollo di un solaio ha fatto precipitare un gruppo di operai poco prima delle 11 di oggi, giovedì 16 aprile, in Riviera San... Crolla il solaio dell'ex caserma Pepe, 4 persone sotto le macerieStamattina, giovedì 16 aprile, durante un sopralluogo alla struttura dell'ex caserma Pepe a San Nicolò del Lido di Venezia, in vista della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crolla il solaio di un b&b: persona soccorsa e recuperata da sotto la macerie; Crolla solaio, una persona resta bloccata; Crolla solaio di un agriturismo: coinvolta una persona; Crolla il solaio in una struttura ricettiva a Magione. Lido, crolla un solaio: quattro operai feritiE’ di quattro feriti al momento il bilancio del crollo parziale di una palazzina al Lido di Venezia. Il fatto è avvenuto alle 11 di questa mattina all’interno di uno stabile dismesso in Riviera San Ni ... genteveneta.it Crolla un solaio, gruppo di operai precipita da un'altezza di 5 metri: 4 feriti, 5 evacuatiLIDO DI VENEZIA - Il crollo di un solaio ha fatto precipitare un gruppo di operai poco prima delle 11 di oggi, giovedì 16 aprile, in Riviera San Nicolò, al Lido di ... ilgazzettino.it #Petrolio, crisi senza fine: cala la domanda, crolla l’offerta. Prezzi oltre 130 $ al barile x.com Tragedia sfiorata ad Ascoli Piceno: crolla un muro, due auto travolte - facebook.com facebook