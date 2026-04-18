Serie D | l’allenatore biancorosso spiega i motivi del divorzio Becattini | È stato bello Il Camaiore nel mirino

L'allenatore della squadra biancorossa ha spiegato i motivi che hanno portato alla separazione. Il direttore sportivo ha commentato positivamente l’esperienza passata, definendola “belle”. Domani il Terranuova Traiana giocherà in casa contro il Camaiore, cercando di interrompere un ciclo di risultati negativi che dura da oltre un mese. La partita si svolgerà sul campo di Terranuova, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

TERRANUOVA Domani il Terranuova Traiana tornerà a giocare tra le mura amiche del Mario Matteini per ricevere la visita del Camaiore e provare a vincere di nuovo dopo un digiuno che dura da più di un mese. Ma la notizia che ha tenuto banco in settimana è l’annuncio ufficiale della risoluzione consensuale tra il sodalizio di piazza Coralli e mister Marco Becattini, che al termine della stagione lascerà i biancorossi dopo tre anni in crescendo: vittoria della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, vittoria dei playoff di Eccellenza e ritorno in serie D, salvezza in quarta serie tramite i playout e quest’anno salvezza diretta con cinque giornate d’anticipo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D: l’allenatore biancorosso spiega i motivi del divorzio. Becattini: "È stato bello». Il Camaiore nel mirino Notizie correlate Serie D: l’allenatore dei valdarnesi presenta la sfida che vale per un posto nei playoff. Bruni-Fantoni o il tandem Boccardi-Iaiunese? Becattini: "Terranuova pronto per il Prato»TERRANUOVA Trasferta delicata per il Terranuova Traiana, che oggi farà per la prima volta nella sua storia l’ingresso allo stadio Lungobisenzio di... Conceicao nel mirino del Marsiglia: si valuta l’ex allenatore del Milan per il post De ZerbiLa storia di Roberto De Zerbi all'Olympique Marsiglia è terminata, questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale del club francese. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mascherano non allenerà più messi. Simeone ha deciso il suo futuro; Scheda squadra Gallinese DL; Chi è Silvio Baldini, il nuovo ct della Nazionale per solo due partite; Scheda squadra Arcobaleno Ispica. Serie D: l’allenatore biancorosso spiega i motivi del divorzio. Becattini: È stato bello». Il Camaiore nel mirinoTERRANUOVA Domani il Terranuova Traiana tornerà a giocare tra le mura amiche del Mario Matteini per ricevere la visita del ... sport.quotidiano.net Serie D: l’allenatore dei valdarnesi presenta la sfida che vale per un posto nei playoff. Bruni-Fantoni o il tandem Boccardi-Iaiunese? Becattini: Terranuova pronto per il ...Trasferta delicata per il Terranuova Traiana, che oggi farà per la prima volta nella sua storia l’ingresso allo stadio Lungobisenzio di Prato, in quella che si preannuncia come una vibrante sfida con ... lanazione.it SERIE C | Cerignola, parla D'Orazio: "Battere l'Altamura per puntare al settimo posto. Doppia cifra Complicato ma ci spero" #cerignola #sport Su Youtube: https://youtu.be/5zW0X8zbs0s facebook SERIE A I A San Siro, l'Inter batte il Cagliari 3-0 con i i gol di Thuram al 52', Barella al 56' e Zielinski al 90'+2 CRONACA e FOTO #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com