Ingv spiega i motivi del terremoto 5,9 al largo di Capri
L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha annunciato che il terremoto di magnitudo 5,9 avvenuto nella notte nel Golfo di Capri è stato causato da una faglia attiva nella zona. L'evento si è verificato a una certa profondità sotto il mare, coinvolgendo un'area vicino all'isola di Capri. Nessuna informazione è stata ancora fornita su eventuali danni o feriti.
