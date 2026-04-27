Crisi Hormuz | il Sud Italia rischia il crollo dei consumi familiari

Le tensioni nello Stretto di Hormuz continuano a preoccupare le autorità italiane, poiché questa regione rappresenta il 16,6% delle importazioni di greggio nel Paese. La situazione ha ripercussioni sui mercati energetici e potrebbe influenzare i costi e i consumi delle famiglie nel Sud Italia. Attualmente, non sono state annunciate misure specifiche, ma le autorità monitorano attentamente la situazione.

? Cosa sapere Tensioni nello Stretto di Hormuz minacciano il 16,6% del greggio importato dall'Italia.. La SVIMEZ prevede cali dei consumi al Sud fino allo 0,5% entro sei mesi.. Le tensioni geopolitiche che colpiscono lo Stretto di Hormuz, punto nevralgico dove transitano il 16,6% del greggio e l’8,3% del gas importati dall’Italia, minacciano di scatenare una crisi sociale senza precedenti nelle famiglie del Mezzogiorno entro i prossimi mesi. Mentre le fabbriche del Centro-Nord affrontano il rischio di un rallentamento della produzione dovuto ai costi energetici, la vera frattura economica si sta spostando tra le mura domestiche del Sud Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi Hormuz: il Sud Italia rischia il crollo dei consumi familiari Notizie correlate Lo Stretto di Hormuz è chiuso. Perché l’Italia rischia la crisi energetica peggiore dal 1973Largo appena 33 km nel punto più stretto, transitano circa 14-20 milioni di barili al giorno, pari al 20% del petrolio mondiale. Crisi nel Sud Milano: Pavoni rischia il trasloco, scoppia la rivoltaLe tensioni occupazionali nel Sud Milano si sono riaccese con forza a seguito delle decisioni strategiche riguardanti la produzione di macchine da... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il blocco navale come estrema ratio: Stretto di Hormuz, interdizione energetica e il dilemma di Washington nel confronto con Teheran; Vertice Cipro, al centro crisi energia. Meloni: Ue sia più coraggiosa; Hormuz, la crisi cambia sempre forma: nel dopo PNRR la vera forza dell’Italia sta negli asset energia e trasporti; Crisi energetica, non solo Hormuz: per sostituire i flussi si guarda all’Asia Centrale. Dalla Cina alla Corea, nuovi accordi per gas e petrolio. La lezione di Hormuz. Il dilemma cinese e globale: e se succede a Malacca?L’Asia paga un prezzo durissimo per la chiusura dello Stretto nel Golfo Persico. Ma ce n’è un altro, ancora più strategico, soprattutto per la Cina, che ... huffingtonpost.it Hormuz: pausa armata, crisi apertaLa tregua non scioglie il nodo strategico dello Stretto di Hormuz: tra geoeconomia, deterrenza e rischio sistemico, la crisi resta pienamente aperta. difesaonline.it La crisi energetica, dovuta al blocco dello Stretto di Hormuz, ha fatto schizzare prezzi e spese delle famiglie italiane di circa il 25%. https://auto.everyeye.it/notizie/caro-carburanti-perch-blocco-hormuz-costa-450-euro-mese-872970.htmlutm_medium=Social - facebook.com facebook #Hormuz, il braccio di ferro fra #Usa e #Iran sulla crisi energetica x.com