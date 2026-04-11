Crisi nel Sud Milano | Pavoni rischia il trasloco scoppia la rivolta

Da ameve.eu 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni sul fronte occupazionale nel Sud Milano sono tornate a salire, innescate da decisioni relative alla produzione di macchine da caffè e alle attività logistiche nella zona. La situazione ha portato a proteste e malumori tra i lavoratori, con alcuni rischi di trasloco per la sede dell'azienda coinvolta. La crisi ha suscitato un forte interesse tra le parti coinvolte e le autorità locali.

Le tensioni occupazionali nel Sud Milano si sono riaccese con forza a seguito delle decisioni strategiche riguardanti la produzione di macchine da caffè e le dinamiche della logistica locale. A San Giuliano Milanese, i lavoratori della storica Pavoni affrontano il rischio di un trasferimento produttivo verso la provincia di Verona, mentre nello stesso territorio i conducenti della società Piramide, operante per conto di Gls, hanno bloccato i mezzi in segno di protesta contro licenziamenti contestati. La vicenda che coinvolge l’azienda Pavoni, controllata dal gruppo Smeg, ha portato i sindacati a richiedere un intervento istituzionale immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

crisi nel sud milano pavoni rischia il trasloco scoppia la rivolta
© Ameve.eu - Crisi nel Sud Milano: Pavoni rischia il trasloco, scoppia la rivolta

Leggi anche: Il trasloco della Pavoni, muro dei sindacati: "Inaccettabile"

Pavoni, il confronto in Regione. La proprietà conferma il ’trasloco’L’azienda conferma di voler trasferire la produzione nel Veronese, mentre i sindacati ribadiscono la necessità di mantenere l’attività e i livelli...

Temi più discussi: Pasqua, l’esodo sfida la crisi: 30mila auto al giorno verso la Liguria, folla in Centrale; Immobiliare di pregio in Italia: l’impulso di Milano; La polizia fa 174 anni, il questore di Milano Megale parla di Rogoredo: Tradita la fiducia dei cittadini; Milano e le librerie di quartiere: una risposta alla crisi.

Altra tangenziale nel Sud Milano. Non più Toem, ora si chiama Tesm: Ma il territorio resta contrarioSi torna a parlare di Toem, ma ora la chiamano Tesm: di fatto si tratta di un’autostrada che collegherebbe la A1 con la A7, e il fronte del No si sta già muovendo. Il vecchio progetto della ... ilgiorno.it

La nuova Tangenziale del Sud Milano: Non la vogliamo, ecco le alternative. La lettera di 14 sindaci alla RegioneMilano – Quattordici sindaci hanno inviato una lettera al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e all’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, nella quale esprimono tutta la ... ilgiorno.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.