Crisi nel Sud Milano | Pavoni rischia il trasloco scoppia la rivolta

Le tensioni sul fronte occupazionale nel Sud Milano sono tornate a salire, innescate da decisioni relative alla produzione di macchine da caffè e alle attività logistiche nella zona. La situazione ha portato a proteste e malumori tra i lavoratori, con alcuni rischi di trasloco per la sede dell'azienda coinvolta. La crisi ha suscitato un forte interesse tra le parti coinvolte e le autorità locali.

Le tensioni occupazionali nel Sud Milano si sono riaccese con forza a seguito delle decisioni strategiche riguardanti la produzione di macchine da caffè e le dinamiche della logistica locale. A San Giuliano Milanese, i lavoratori della storica Pavoni affrontano il rischio di un trasferimento produttivo verso la provincia di Verona, mentre nello stesso territorio i conducenti della società Piramide, operante per conto di Gls, hanno bloccato i mezzi in segno di protesta contro licenziamenti contestati. La vicenda che coinvolge l’azienda Pavoni, controllata dal gruppo Smeg, ha portato i sindacati a richiedere un intervento istituzionale immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi nel Sud Milano: Pavoni rischia il trasloco, scoppia la rivolta Leggi anche: Il trasloco della Pavoni, muro dei sindacati: "Inaccettabile" Pavoni, il confronto in Regione. La proprietà conferma il ’trasloco’L’azienda conferma di voler trasferire la produzione nel Veronese, mentre i sindacati ribadiscono la necessità di mantenere l’attività e i livelli... Temi più discussi: Pasqua, l’esodo sfida la crisi: 30mila auto al giorno verso la Liguria, folla in Centrale; Immobiliare di pregio in Italia: l’impulso di Milano; La polizia fa 174 anni, il questore di Milano Megale parla di Rogoredo: Tradita la fiducia dei cittadini; Milano e le librerie di quartiere: una risposta alla crisi. Altra tangenziale nel Sud Milano. Non più Toem, ora si chiama Tesm: Ma il territorio resta contrarioSi torna a parlare di Toem, ma ora la chiamano Tesm: di fatto si tratta di un’autostrada che collegherebbe la A1 con la A7, e il fronte del No si sta già muovendo. Il vecchio progetto della ... ilgiorno.it La nuova Tangenziale del Sud Milano: Non la vogliamo, ecco le alternative. La lettera di 14 sindaci alla RegioneMilano – Quattordici sindaci hanno inviato una lettera al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e all’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, nella quale esprimono tutta la ... ilgiorno.it Curva Sud Milano during the club's training session ahead of the away match against Napoli on April 4, 2026 - facebook.com facebook Tangenziale Esterna Sud Milano: trenta associazioni chiedono la revoca del progetto x.com