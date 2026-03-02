Lo Stretto di Hormuz è chiuso Perché l’Italia rischia la crisi energetica peggiore dal 1973

Lo Stretto di Hormuz, una delle principali vie di passaggio per il commercio di petrolio, è stato chiuso. Si tratta di un’area cruciale perché dal suo attraversamento dipende circa il 20% delle forniture di greggio a livello globale. La chiusura di questa via strategica ha generato preoccupazioni sulla possibilità di una crisi energetica senza precedenti dal 1973.

Largo appena 33 km nel punto più stretto, transitano circa 14-20 milioni di barili al giorno, pari al 20% del petrolio mondiale. Gli analisti avvertono: se resterà chiuso a lungo, i prezzi schizzeranno alle stelle Teheran, 2 marzo 2026 – Lo Stretto di Hormuz, il corridoio marittimo da cui passa circ il 20% del petrolio mondiale, è chiuso. Dopo gli attacchi congiunti Usa-Israele contro l’Iran e le rappresaglie di Teheran – missili su basi e città del Golfo (Dubai, Doha, Abu Dhabi, Kuwait, Bahrein) – i Pasdaran hanno imposto un blocco navale. Centinaia di petroliere (almeno 150-250 secondo Kpler e fonti ReutersBloomberg) sono ferme all’ancora nel Golfo Persico o hanno invertito la rotta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Chiuso lo Stretto di Hormuz: perché il prezzo della benzina schizzerà, lo scenario da incubo che spaventa l’ItaliaLe tensioni geopolitiche nel Medio Oriente hanno raggiunto un punto di rottura che minaccia di travolgere l’economia globale.

Iran, chiuso lo stretto di Hormuz: la crisi del petrolio e i rischi per mercati e prezziL’escalation militare nel Golfo Persico riporta l’energia al centro della competizione strategica internazionale, mostrando come un singolo...

