Criminalità alza il tiro a San Severo sindaco preoccupato | Elevazione del Commissariato e più uomini

A San Severo si sono verificati due episodi criminali nelle ultime ore. Domenica, un tentativo di rapina si è svolto in un centro commerciale della zona, mentre nella notte un ordigno è stato fatto esplodere vicino a un bancomat di via Minuziano. Il sindaco ha espresso preoccupazione e chiesto un aumento dei controlli, sottolineando la necessità di rafforzare il Commissariato e aumentare il numero di agenti presenti in città.