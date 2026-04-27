Criminalità alza il tiro a San Severo sindaco preoccupato | Elevazione del Commissariato e più uomini
A San Severo si sono verificati due episodi criminali nelle ultime ore. Domenica, un tentativo di rapina si è svolto in un centro commerciale della zona, mentre nella notte un ordigno è stato fatto esplodere vicino a un bancomat di via Minuziano. Il sindaco ha espresso preoccupazione e chiesto un aumento dei controlli, sottolineando la necessità di rafforzare il Commissariato e aumentare il numero di agenti presenti in città.
Due diversi atti delinquenziali si sono registrati nelle ultime ore a San Severo: prima la tentata rapina, nella giornata di domenica, all'interno di un centro commerciale e, nella notte, l’attentato dinamitardo al bancomat Bpm di via Minuziano. Episodi gravi, che non hanno scosso la comunità e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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