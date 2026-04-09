La Lega di Varese ha criticato la gestione del verde pubblico da parte della giunta comunale, in particolare riguardo al patrimonio arboreo. Il consigliere Stefano Angei ha effettuato un accesso agli atti per approfondire la questione del disboscamento urbano e ha espresso preoccupazioni sulla politica adottata dall’amministrazione locale in materia di tutela e manutenzione delle aree verdi. La vicenda si inserisce in una più ampia discussione sulla tutela del patrimonio ambientale cittadino.

La Lega di Varese va all’attacco della giunta Galimberti sul tema del verde. In particolare in merito alla gestione del patrimonio arboreo: su questo si è concentrato il consigliere Stefano Angei, che ha effettuato un accesso agli atti. È emerso un dato: dall’inizio del primo mandato nel 2016 fino al primo trimestre del 2026 il totale degli alberi abbattuti dall’amministrazione ha raggiunto quota 1.375. Insieme alla capogruppo Barbara Bison Angei parla di "un vero e proprio disboscamento urbano che ha subito un’impennata spaventosa negli ultimi due anni: ben 226 tagli nel 2024 e ulteriori 158 nel 2025. Nonostante l’amministrazione tenti di nascondersi dietro la scusa dei nubifragi, i dati confermano una gestione che spesso preferisce la motosega alla cura e alla manutenzione preventiva". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Lega alza il tiro sul sindaco: "Con lui un disboscamento urbano"

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