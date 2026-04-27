Lunedì mattina alle 9:45 un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato al largo di Creta, in Grecia. Questo evento si inserisce in uno sciame sismico iniziato tre giorni prima con un terremoto di magnitudo 5. La regione dell’Arco Ellenico continua a essere interessata da ripetuti movimenti tellurici. Finora non sono segnalati danni o feriti.

? Cosa sapere Sisma di magnitudo 4.6 al largo di Creta lunedì 27 aprile alle ore 09:45.. L'evento rientra in uno sciame sismico iniziato il 24 aprile con magnitudo 5.8.. Un nuovo sisma di magnitudo 4.6 ha scosso le acque al largo della costa sudorientale di Creta alle ore 09:45 di questo lunedì 27 aprile 2026, alimentando una sequenza di scosse che interessa la zona da diversi giorni. L’evento rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si è concentrato a una profondità di circa 18 km sotto il fondale marino. Sebbene la popolazione locale abbia percepito chiaramente il movimento tellurico, i primi accertamenti non evidenziano danni strutturali o feriti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Creta, nuovo scossone di magnitudo 4.6: l’Arco Ellenico non si calma

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