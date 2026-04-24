Alle prime luci dell'alba, alle 5:18, è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 al largo della costa meridionale di Creta, a circa un chilometro dalla cittadina di Ierapetra. La scossa è stata avvertita in diverse zone dell’isola e nelle aree vicine, causando preoccupazione tra la popolazione. Non ci sono ancora notizie di danni significativi o di persone coinvolte.

Creta è stata colpita da una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.8. L’epicentro è stato individuato in mare, a circa un chilometro al largo della costa di Ferma, sul versante meridionale dell’isola greca. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. Il sisma è stato segnalato alle 5:18 italiane nei pressi della cittadina di Ierapetra, a una profondità di 15 chilometri. Grecia già colpita da terremoti nel 2025 La Grecia è stata interessata da diverse scosse sismiche nel corso del 2025, tra cui un terremoto di magnitudo 5.3 lo scorso giugno che ha danneggiato almeno tre monasteri secolari nella zona del Monte Athos, nel nord del Paese.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terremoto a Creta, forte scossa di magnitudo 5.8 al largo della costa meridionale

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