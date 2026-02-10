Sostenibilità economica | creare valore e reinvestirlo per il futuro

Questa mattina si è parlato di sostenibilità nel basket italiano. Le squadre e le istituzioni hanno discusso di come creare valore e reinvestirlo per il futuro, puntando a rafforzare il settore senza mettere a rischio la stabilità economica. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra crescita e gestione responsabile, mantenendo vivo l’interesse del pubblico e sostenendo le società.

Una prospettiva mirata a rafforzare la sostenibilità nel basket italiano, con interventi mirati a valorizzare il contesto sportivo senza compromettere la solidità economica. In questa cornice, l’intervento di Andrea Bargnani in veste di Executive Advisor definisce le traiettorie per generare valore all’interno del sistema e reinvestirlo inizia a consolidarsi come principio guida. Il punto di partenza è la sostenibilità economica come obiettivo principale, necessario per assicurare una crescita continua e misurabile del movimento. Occorre creare valore economico a livello sportivo e reinvestirlo all’interno del mondo cestistico, alimentando strutture, progetti di sviluppo e performance competitive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

