Lascia la Cina per creare un resort | Cortona ha valore internazionale

Nicola Brienza ha lasciato la Cina per aprire un resort a Cortona. Dieci anni fa non conosceva nemmeno il paese, ma ora ha trasformato questa cittadina toscana in un luogo di richiamo internazionale. Brienza, che lavorava come consulente economico in Asia, ha deciso di investire sulla sua passione per la Toscana dopo aver visto il film

Dieci anni fa Nicola Brienza non sapeva nemmeno dove fosse Cortona. Viveva e lavorava in Cina, impegnato in attività di consulenza economica internazionale, quando – quasi per caso – insieme alla moglie Ariane si imbatté nel film Under the Tuscan Sun. Una ricerca su Google, un primo viaggio, poi ritorni continui fino a una scelta maturata nel tempo: mettere radici. Oggi Brienza si definisce "cortonese per scelta", PhD in Diritto Internazionale, docente di Economia sostenibile all’Università Europea di Roma e imprenditore anche nel cortonese, con investimenti nel settore turistico-ricettivo (tra cui il Cortona Resort & Spa), vitivinicolo, sportivo e della ristorazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

