Le discussioni sulle fatture inviate ai feriti a Crans-Montana continuano a suscitare reazioni. È prassi che le strutture sanitarie in Svizzera inviino queste fatture ai pazienti, secondo le modalità previste dal sistema. Tuttavia, non sono previsti provvedimenti che interrompano questa procedura o che alterino le modalità di emissione delle fatture. La questione riguarda quindi un procedimento standard, senza implicazioni di carattere straordinario.

Da due giorni sta suscitando molte polemiche la notizia che un ospedale del canton Vallese, in Svizzera, ha inviato a tre famiglie italiane una copia delle fatture per le cure mediche prestate ad alcuni ragazzi rimasti feriti nell’incendio di un locale a Crans-Montana, in cui a Capodanno morirono 41 persone. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è detta «scioccata», e ha detto che chiedere decine di migliaia di euro per questi ricoveri è «un insulto, oltre che una beffa». In realtà l’ospedale svizzero non ha inviato fatture alle famiglie bensì copie delle fatture, com’è prassi in Svizzera, e la cosa non comporta alcun pagamento. Lo...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le polemiche sulle fatture ai feriti di Crans-Montana non hanno senso

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Contenuti utili per approfondire

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