Meloni scioccata dalla fatture inviate alle famiglie dei ragazzi feriti a Crans-Montana

La premier ha dichiarato di essere rimasta sconvolta nel leggere delle fatture di decine di migliaia di euro inviate a famiglie di ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. La notizia è stata diffusa recentemente e riguarda un ospedale svizzero che ha inviato le fatture ai familiari dei giovani feriti nell’incidente. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti in vari ambienti.

« Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila euro per poche ore di ricovero. Un insulto, oltre che una beffa, che solo una disumana burocrazia poteva produrre». Lo scrive Giorgia Meloni sui social spiegando anche di avere parlato con il nostro ambasciatore. «Le autorità svizzere hanno assicurato che si è trattato di un errore, e che le famiglie non dovranno pagare nulla. Ma ho chiesto all’ambasciatore di tenere altissima l’attenzione su questo tema, perché sarebbe ripugnante che costi del genere possano ricadere sulle vittime o sull'Italia».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meloni "scioccata dalla fatture inviate alle famiglie dei ragazzi feriti a Crans-Montana" Notizie correlate Crans-Montana, Meloni "scioccata" da fatture girate dall'ospedale svizzero a feriti italiani: "Non pagheranno"Giorgia Meloni si è detta "scioccata" dalla notizia delle fatture girate dall'ospedale svizzero agli italiani feriti nella strage di Crans-Montana. Strage di Crans Montana, l’ospedale svizzero invia per errore le fatture alle famiglie dei feriti italianiTre famiglie dei ragazzi italiani feriti nella strage di Crans Montana hanno ricevuto dall’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, la fattura relativa... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crans Montana, Meloni: Scioccata da fatture ospedale, insulto oltre che beffa; Fatture dagli ospedali alle vittime di Crans-Montana, Marcucci: Un altro schiaffo dalla Svizzera; Apple, Tim Cook si dimetterà da Ceo a settembre: al suo posto John Ternus; Zuppi: I giovani vivono il presente. Non rendiamo il mondo invivibile: si tratta di scegliere. Scoppia il caso delle fatture ai feriti di Crans-Montana, Giorgia Meloni: Sono rimasta scioccataA distanza di mesi dall’incendio di Crans-Montana, le fatture dell’ospedale di Sion ai feriti italiani hanno suscitato polemiche e l’intervento di Giorgia Meloni, mentre le autorità svizzere parlano d ... notizie.it Crans-Montana, fatture da migliaia di euro alle famiglie dei feriti per le cure in Svizzera. Il Cantone: «Un errore». Meloni: «Insulto oltre che beffa»L’ospedale di Sion ha chiesto fino a 70mila euro per poche ore di ricovero. La premier: «Ripugnante che costi del genere possano ricadere sulle vittime o sull'Italia» ... unionesarda.it Crans-Montana, la fattura che non dovevi pagare (e c’è scritto): come una busta sbagliata alle famiglie delle vittime è diventata uno scandalo di Stato Immaginate di aver perso un figlio, o di averlo visto tornare a casa con il corpo bruciato dopo una notte di Ca facebook #CransMontana, #Meloni: ripugnante spese alle vittime, famiglie non devono pagare nulla all’ospedale svizzero x.com