Crans-Montana parenti vittime potranno vedere il video dell’incendio | Genitori di Galeppini eviteranno quelle immagini

A partire dalla prossima settimana, i parenti delle vittime e i loro legali potranno accedere al video di otto minuti che mostra l’incendio avvenuto a Crans-Montana. Questa è la prima volta che viene resa disponibile questa registrazione, che ripercorre la dinamica della tragedia. I familiari dei coinvolti avranno così la possibilità di visionare le immagini, mentre i genitori di una delle vittime hanno dichiarato di voler evitare di vedere quelle scene.

Per la prima volta dalla prossima settimana i parenti delle vittime e i loro legali potranno vedere il video degli otto minuti della tragedia di Crans Montana. A Fanpage.it l'avvocato Alessandro Vaccaro, il legale della famiglia di Emanuele Galeppini, ha precisato: "I genitori di Emanuele non guarderanno quelle immagini".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Crans Montana, i parenti delle vittime potranno accedere ai video dell’incendioA partire dalla prossima settimana, i familiari delle 41 persone decedute e dei 115 feriti nella tragedia del Constellation di Crans-Montana avranno... Crans-Montana, i familiari delle vittime potranno vedere il video choc dell’incendio. La polizia svela un montaggio segreto di 8 minutiRoma, 26 aprile 2026 - Video e foto della tragedia di Capodanno a Crans-Montana potranno essere viste dai familiari delle 41 vittime e dei 115 feriti... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Crans-Montana, i familiari potranno vedere il video choc; Crans-Montana, video choc per le famiglie delle vittime: gli ultimi 8 minuti prima della tragedia; Fatture per errore alle famiglie delle vittime di Crans-Montana, caso chiarito tra Italia e Svizzera. Crans-Montana, parenti vittime potranno vedere il video dell’incendio: Genitori di Galeppini eviteranno quelle immaginiPer la prima volta dalla prossima settimana i parenti delle vittime e i loro legali potranno vedere il video degli otto minuti della tragedia di Crans ... fanpage.it Crans Montana, i familiari delle vittime potranno vedere il filmato del rogoL'ambasciatore Cornado sullo scontro Italia-Svizzera per le spese sanitare: «Buttate nel cestino le fatture, chiaro?» ... oggi.it Per la prima volta dalla prossima settimana i parenti delle vittime e i loro legali potranno vedere il video degli otto minuti della tragedia di Crans Montana. A Fanpage.it l’avvocato Alessandro Vaccaro, il legale della famiglia di Emanuele Galeppini, ha precisato: - facebook.com facebook Crans-Montana, familiari ammessi a vedere il video del rogo: conti shock per i feriti italiani #crans-montana x.com