Crans-Montana parenti vittime potranno vedere il video dell’incendio | Genitori di Galeppini eviteranno quelle immagini

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dalla prossima settimana, i parenti delle vittime e i loro legali potranno accedere al video di otto minuti che mostra l’incendio avvenuto a Crans-Montana. Questa è la prima volta che viene resa disponibile questa registrazione, che ripercorre la dinamica della tragedia. I familiari dei coinvolti avranno così la possibilità di visionare le immagini, mentre i genitori di una delle vittime hanno dichiarato di voler evitare di vedere quelle scene.

Per la prima volta dalla prossima settimana i parenti delle vittime e i loro legali potranno vedere il video degli otto minuti della tragedia di Crans Montana. A Fanpage.it l'avvocato Alessandro Vaccaro, il legale della famiglia di Emanuele Galeppini, ha precisato: "I genitori di Emanuele non guarderanno quelle immagini".🔗 Leggi su Fanpage.it

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