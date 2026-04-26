A Crans-Montana, i familiari delle vittime dell’incendio del Constellation potranno visionare un video di otto minuti che mostra le immagini dell’incendio. La polizia ha deciso di rendere disponibile il montaggio, che era stato mantenuto segreto finora. La decisione riguarda le 41 vittime e i 115 feriti coinvolti nella tragedia avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno.

Roma, 26 aprile 2026 - Video e foto della tragedia di Capodanno a Crans-Montana potranno essere viste dai familiari delle 41 vittime e dei 115 feriti del Constellation. Dell’esistenza del filmato choc dell’incendio non si sapeva nulla perché è stato finora tenuto segreto dalla polizia elvetica. Il video, disponibile dalla prossima settimana, consiste in una sequenza montata dagli investigatori utilizzando le immagini delle videocamere interne ed installate, nelle strade intorno al discobar. Inoltre saranno messe a disposizione degli indagati e delle parti civili anche le fotografie scattate dalla polizia durante i primi rilievi. L’ammissione sugli estintori del Constellation durante l’interrogatorio a Sion e poi l’incontro con la madre di due ragazze ferite la.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crans-Montana, i familiari delle vittime potranno vedere il video choc dell’incendio. La polizia svela un montaggio segreto di 8 minuti

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