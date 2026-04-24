Crans-Montana la Svizzera chiederà all' Italia il rimborso per le spese mediche su tre ragazzi L' ambasciatore | Non pagheremo

La Svizzera ha annunciato che richiederà all'Italia il rimborso di circa 108 mila euro per le spese mediche di tre giovani coinvolti nella strage di Crans-Montana. La richiesta riguarda un importo di 100 mila franchi e riguarda le spese sostenute per le cure mediche dei ragazzi. L'ambasciatore svizzero ha specificato che il Paese non intende pagare questa somma.

Nuova beffa per le vittime della strage di Crans-Montana. La mutua svizzera chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation. L'incontro E' quanto emerso dall'incontro di questo pomeriggio tra l'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado e il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard che ha riferito di non avere margini, dal punto di vista normativo, per farsi carico delle spese. L'ambasciatore: «Non pagheremo» «L'Italia...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese mediche su tre ragazzi. L'ambasciatore: «Non pagheremo» Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese mediche su tre ragazzi Notizie correlate Leggi anche: Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese mediche su tre ragazzi Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese medicheLa mutua svizzera chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Crans-Montana, inviate per errore fatture ai feriti: pagherà il Cantone; Crans-Montana: documenti trasmessi alla procura in parte oscurati; Crans-Montana: Svizzera accelera sui risarcimenti dopo il rogo di Capodanno. Crans-Montana, la Svizzera presenta il conto all'Italia: «Chiederemo il rimborso per le cure ai feriti»La mutua svizzera chiederà all'Italia il rimborso di 100mila franchi (108mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ... leggo.it Crans Montana, clamoroso: la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche. Oltre 100mila euro di serviziLa richiesta per le spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation ... affaritaliani.it Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese mediche facebook Strage di Crans-Montana, la quindicenne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni x.com