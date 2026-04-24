Crans-Montana la Svizzera chiederà all' Italia il rimborso per le spese mediche su tre ragazzi

La Svizzera ha annunciato che chiederà all’Italia il rimborso di circa 108 mila euro per le spese mediche di tre giovani coinvolti nella strage di Crans-Montana. La richiesta riguarda un importo di 100 mila franchi svizzeri, coperti dalle spese sanitarie sostenute dai tre ragazzi. La decisione arriva dopo le procedure avviate dalla mutua svizzera in relazione alle cure ricevute.

Nuova beffa per le vittime della strage di Crans-Montana. La mutua svizzera chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation. L'incontro E' quanto emerso dall'incontro di questo pomeriggio tra l'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado e il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard che ha riferito di non avere margini, dal punto di vista normativo, per farsi carico delle spese.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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