Crans-Montana | le famiglie delle vittime si preparano a vedere i video dell’incendio

Da lapresse.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da oggi, gli avvocati degli imputati e successivamente quelli delle famiglie delle vittime potranno visionare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del bar Le Constellation a Crans-Montana, relative alla notte di Capodanno. In quella notte, un incendio ha provocato la morte di 41 persone. Le visioni delle immagini sono parte del procedimento legale in corso sull’incidente.

A partire da oggi, gli avvocati degli imputati, e successivamente quelli delle famiglie delle vittime, potranno visionare le riprese delle telecamere di sorveglianza del bar Le Constellation a Crans-Montana la notte di Capodanno, quando morirono in un incendio 41 persone. I filmati provengono da quattordici telecamere di sicurezza, a cui si aggiungono i filmati della polizia, alcuni dei quali mostrano dei corpi. Le famiglie, quelle che lo desiderano, potranno visionare le immagini a partire da giovedì, come riporta il giornale svizzero Le Matin Dimanche. Saranno adottate misure di sicurezza per impedire che queste immagini, che i pubblici ministeri definiscono “altamente sensibili”, vengano divulgate ai media.🔗 Leggi su Lapresse.it

crans montana le famiglie delle vittime si preparano a vedere i video dell8217incendio
© Lapresse.it - Crans-Montana: le famiglie delle vittime si preparano a vedere i video dell’incendio

Notizie correlate

Crans-Montana, i familiari delle vittime potranno vedere il video choc dell’incendio. La polizia svela un montaggio segreto di 8 minutiRoma, 26 aprile 2026 - Video e foto della tragedia di Capodanno a Crans-Montana potranno essere viste dai familiari delle 41 vittime e dei 115 feriti...

Crans Montana, i parenti delle vittime potranno accedere ai video dell’incendioA partire dalla prossima settimana, i familiari delle 41 persone decedute e dei 115 feriti nella tragedia del Constellation di Crans-Montana avranno...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Crans Montana, le famiglie delle vittime potranno vedere il filmato dell'incendio; Crans-Montana, inviate le fatture alle famiglie dei feriti italiani. Proteste da Roma: Ignobile; Strage di Crans-Montana: fatture arrivate, cartelle cliniche negate alle famiglie; Crans Montana, l'ambasciatore svizzero in Italia: Le fatture ai familiari? Un disguido. Pagherà la Svizzera? Contiamo in un accordo.

crans montana crans montana le famiglieCrans Montana, le famiglie delle vittime potranno vedere il filmato dell'incendioLeggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, le famiglie delle vittime potranno vedere il filmato dell'incendio ... tg24.sky.it

crans montana crans montana le famiglieStrage di Crans-Montana, il legale della famiglia di Galeppini: Nuovi interrogatori a maggio, noi andiamo avantiIl punto dell’avvocato dei familiari del golfista genovese: Si alza il tiro sulle responsabilità, elemento importante anche in vista dei risarcimenti. Intanto emergono nuovi elementi dall’inchiesta, ... lavocedigenova.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.