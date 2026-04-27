Crans-Montana | le famiglie delle vittime si preparano a vedere i video dell’incendio

A partire da oggi, gli avvocati degli imputati e successivamente quelli delle famiglie delle vittime potranno visionare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del bar Le Constellation a Crans-Montana, relative alla notte di Capodanno. In quella notte, un incendio ha provocato la morte di 41 persone. Le visioni delle immagini sono parte del procedimento legale in corso sull’incidente.

A partire da oggi, gli avvocati degli imputati, e successivamente quelli delle famiglie delle vittime, potranno visionare le riprese delle telecamere di sorveglianza del bar Le Constellation a Crans-Montana la notte di Capodanno, quando morirono in un incendio 41 persone. I filmati provengono da quattordici telecamere di sicurezza, a cui si aggiungono i filmati della polizia, alcuni dei quali mostrano dei corpi. Le famiglie, quelle che lo desiderano, potranno visionare le immagini a partire da giovedì, come riporta il giornale svizzero Le Matin Dimanche. Saranno adottate misure di sicurezza per impedire che queste immagini, che i pubblici ministeri definiscono “altamente sensibili”, vengano divulgate ai media.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana: le famiglie delle vittime si preparano a vedere i video dell’incendio Notizie correlate Crans-Montana, i familiari delle vittime potranno vedere il video choc dell’incendio. La polizia svela un montaggio segreto di 8 minutiRoma, 26 aprile 2026 - Video e foto della tragedia di Capodanno a Crans-Montana potranno essere viste dai familiari delle 41 vittime e dei 115 feriti... Crans Montana, i parenti delle vittime potranno accedere ai video dell’incendioA partire dalla prossima settimana, i familiari delle 41 persone decedute e dei 115 feriti nella tragedia del Constellation di Crans-Montana avranno... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Crans Montana, le famiglie delle vittime potranno vedere il filmato dell'incendio; Crans-Montana, inviate le fatture alle famiglie dei feriti italiani. Proteste da Roma: Ignobile; Strage di Crans-Montana: fatture arrivate, cartelle cliniche negate alle famiglie; Crans Montana, l'ambasciatore svizzero in Italia: Le fatture ai familiari? Un disguido. Pagherà la Svizzera? Contiamo in un accordo. Crans Montana, le famiglie delle vittime potranno vedere il filmato dell'incendioLeggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, le famiglie delle vittime potranno vedere il filmato dell'incendio ... tg24.sky.it Strage di Crans-Montana, il legale della famiglia di Galeppini: Nuovi interrogatori a maggio, noi andiamo avantiIl punto dell’avvocato dei familiari del golfista genovese: Si alza il tiro sulle responsabilità, elemento importante anche in vista dei risarcimenti. Intanto emergono nuovi elementi dall’inchiesta, ... lavocedigenova.it Crans-Montana, Svizzera insiste su fatture dei feriti. Nuovo video dell'incendio x.com Crans Montana, il video choc verrà mostrato ai familiari. Dalla prossima settimana i parenti delle 41 vittime e dei 115 feriti del Constellation potranno accedere a un video finora rimasto riservato. La tragedia in otto minuti di immagini. Lo choc che si rianima in u - facebook.com facebook