Un articolo pubblicato su ‘Il Mattino della Domenica’, organo ufficiale della Lega dei Ticinesi, riporta le dichiarazioni di un rappresentante del partito riguardo alla vicenda delle fatture relative ai ricoveri dei feriti a Crans-Montana. Nel testo si parla di una reazione negativa da parte di alcuni italiani coinvolti nella vicenda, con accuse rivolte all’Italia e alla sua posizione nei confronti della questione. La notizia si concentra sulle parole e sui commenti diffusi dal partito sulla questione.

“Altra shitstorm contro di noi. L’Italia non è un Paese amico “. Così titola un articolo su ‘ Il Mattino della domenica ‘, organo ufficiale del partito Lega dei Ticinesi, sulla questione delle fatture per i ricoveri dei feriti di Crans-Montana. “Ad inizio anno, il rogo al Constellation ha fatto partire, al di là della ramina, una campagna d’odio mediatica e politica contro la Svizzera. Ne è uscito il peggio del peggio. Una dimostrazione inequivocabile del rancore e dell’astio che, nel Belpaese, si nutre nei nostri confronti”, si legge. “Adesso la campagna d’odio viene rilanciata a seguito delle fatture mandate in copia dall’ospedale cantonale di Sion alle famiglie delle vittime per le cure prestate, con importi compresi tra i 17mila e i 66.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, la Lega dei Ticinesi: “Sul caso delle fatture gli italiani starnazzano”

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