Polemiche fatture ospedali Crans Montana Giorgia Meloni | Per gli italiani nessun costo sarà a carico delle famiglie

Il presidente del Consiglio ha commentato sui social le fatture inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni giovani coinvolti in un incendio di Capodanno a Crans Montana. Le fatture, di importo molto elevato, hanno suscitato polemiche. Meloni ha affermato che per gli italiani nessun costo sarà a carico delle famiglie. La vicenda riguarda le fatture emesse e il loro importo, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulle circostanze.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso sui social il proprio sconcerto per le fatture, di importo molto elevato, recapitate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nell’incendio di Capodanno a Crans Montana. La premier ha evidenziato come una struttura sanitaria di Sion abbia richiesto addirittura più di 70 mila euro per poche ore di ricovero, definendo la vicenda assurda e offensiva, oltre che il risultato di un sistema burocratico disumanizzante. Successivamente, Meloni ha voluto rassicurare: dopo aver parlato con l’Ambasciatore italiano, le autorità svizzere hanno riconosciuto l’errore, confermando che nessun costo sarà a carico delle famiglie.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Polemiche fatture ospedali Crans Montana, Giorgia Meloni: “Per gli italiani nessun costo sarà a carico delle famiglie” Notizie correlate Famiglie dei feriti di Crans-Montana contro gli ospedali per le fatture dei ricoveri, cifre fino a 60mila euroDopo la tragedia del rogo di Crans–Montana è arrivata anche la beffa per le famiglie italiane, con fatture da decine di migliaia di euro per le cure... Strage di Crans Montana, l’ospedale svizzero invia per errore le fatture alle famiglie dei feriti italianiTre famiglie dei ragazzi italiani feriti nella strage di Crans Montana hanno ricevuto dall’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, la fattura relativa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Famiglie dei feriti di Crans-Montana contro gli ospedali per le fatture dei ricoveri, cifre fino a 60mila euro; Crans, le famiglie dei feriti: Ospedali svizzeri non ci mandano cartelle ma tariffe del ricovero; La Svizzera vuole 75mila euro per 15 ore di ricovero dalle vittime di Crans Montana. Poi la retromarcia: È un errore; Crans-Montana, polemica per le fatture dei feriti ricoverati in Svizzera: cifre stellari. Crans Montana, dolore e polemiche per le fatture dei ricoveri inviate ai familiari delle vittimeFatture ai feriti italiani di Crans-Montana, il Canton Vallese parla di errore Tre famiglie di giovani italiani feriti nell’incendio del residence Le ... assodigitale.it Crans Montana, l’ospedale di Sion invia le fatture ai familiari dei feriti: cifre choc fino a 75mila euroDopo il rogo di Crans-Montana, le maxi fatture degli ospedali svizzeri riaccendono rabbia e polemiche tra le famiglie dei giovani feriti. notizie.it Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila e facebook Crans Montana, Meloni: "Scioccata da fatture ospedale, insulto oltre che beffa" x.com