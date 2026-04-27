I genitori di una ragazza deceduta in un incendio in una residenza a Crans-Montana sono intervenuti in un'intervista per parlare della perdita della figlia. Hanno descritto il dolore come una presenza costante nella loro vita e hanno spiegato come cercano di conviverci. Nel frattempo, le autorità svizzere continuano a richiedere il pagamento delle spese mediche relative ai ricoveri dei feriti nell'incidente.

«Il dolore che proviamo non può dissolversi, facciamo in modo di conviverci», ha detto il padre. «Mia figlia è morta per asfissia, non per la fiamme. Di quella notte, ho dei ricordi che sto cercando di eliminare dalla mia testa. Quello che ricordo nitidamente sono questi giovani disperati, che corrono urlanti, e l'odore di bruciato, che mi accompagnerà per sempre. La morte di Chiara è avvenuta per mancanza di ossigeno e abbiamo potuto constatarlo anche dal fatto che lei era bellissima, non era assolutamente rovinata». Giovanna Lanella, la mamma di Chiara, entra nella sua camera. «È un momento molto difficile, perché vedi una vita che si interrompe all'improvviso.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: «Il dolore che proviamo non può dissolversi, facciamo in modo di conviverci»

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